Георги Костадинов се извини след дербито: Левски не заслужаваше да спечели

Георги Костадинов поднесе извинение от името на Левски след поражението с 0:3 от ЦСКА във вечното дерби. Спортният директор на „сините“ призна, че отборът му не е заслужавал победата.

“Истината е, че днес не заслужавахме да спечелим. Има такива трудни моменти - в тях трябва да се покаже характер”, заяви Костадинов.

Според него пътят след тежката загуба минава през единство и лична отговорност, а не през обвинения между хората в клуба.

“Единственият начин да преодолееш такъв момент е, когато се обединиш, а не обвиняваш човека до теб, точно обратното - сам да поемеш отговорността”, добави той.

“Не искам да се оправдавам. След такава загуба единственото, което искам да направя, е да се извиня от името на целия отбор”, завърши спортният директор.