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ЦСКА с най-голяма победа в дербито срещу Левски от 9 години

ЦСКА с най-голяма победа в дербито срещу Левски от 9 години
БТА

За последно „червените" спечелиха с 3:0 срещу „сините" през сезон 2016/17

ЦСКА записа впечатляваща победа с 3:0 над Левски във Вечното дерби и постигна най-изразителния си успех срещу големия съперник от девет години насам. За последно „армейците“ бяха побеждавали „сините“ с класическия резултат през сезон 2016/17, когато два пъти нанесоха тежки поражения на вечния си съперник. Тогава това не доведе до нищо повече от второ място зад Лудогорец, но сега „червените" се изкачиха на върха в класирането с 2 точки аванс. Левски обаче има мач по-малко.

ЦСКА разгроми Левски и излезе на първото място в първенството

Два разгрома в рамките на месец

Последният подобен триумф на ЦСКА преди днешния двубой датира от 28 май 2017 година. Тогава „червените“, водени от Стамен Белчев, надделяват над Левски с 3:0 в среща от първенството, играна на Националния стадион „Васил Левски“.

Големият герой в онзи мач е португалецът Давид Шимао, който открива резултата още в първата минута, а след това се разписва и в 82-рата. Между двете му попадения Густаво Кулма отбелязва за 2:0 в 67-ата минута. 

Само месец по-рано (на 29 април) „армейците“ отново разгромяват Левски със същия резултат. Тогава головете са дело на Арсенио Нунеш (2'), Кирил Десподов (6') и Фернандо Каранга (53'). ЦСКА започва по мечтан начин срещата, като още в шестата минута вече има аванс от два гола. Двата отбора завършват срещата с по 10 футболисти, след като Роман Прохазка и Кристиян Малинов са изгонени в добавеното време.

 

 

 

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