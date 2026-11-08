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Атанас Бостанджиев отново гледа на живо дербито с ЦСКА

Атанас Бостанджиев отново гледа на живо дербито с ЦСКА
БТА

Собственикът на „сините" не пропуска големия сблъсък

Мажоритарният собственик на Левски Атанас Бостанджиев отново е на трибуните, за да проследи на живо най-голямото футболно дерби в България срещу ЦСКА. Бизнесменът присъства на Националния стадион „Васил Левски“, където „сините“ се изправят срещу вечния си съперник в директно спор за първото място в класирането.

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Това е поредната му поява на трибуните за сблъсъка между двата столични гранда, след като и през април 2026 година той изгледа дербито в компанията на своя син.

Бостанджиев официално пое управлението на Левски на 24 април 2026 година, когато Наско Сираков обяви, че бизнесменът ще придобие мажоритарния пакет акции на клуба. Финализирането на сделката стана факт през юни същата година чрез дружеството „София Кепитъл“, което придоби 86,4% от акциите на „сините“. Сираков остана в клуба като президент, но се оттегли от позицията на мажоритарен акционер.

Бостанджиев е основател и изпълнителен директор на инвестиционната компания GemCorp Capital и още при представянето си заяви амбицията да върне Левски сред водещите клубове в Европа.

 

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