НА ЖИВО: ЦСКА удвоява преднината си с попадение на Питас
По-малко от 15 минути след началото на срещата резултатът е 0:2
Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в директен сблъсък за първото място в Първа лига. „Сините“ имат точка преднина и мач по-малко преди двубоя от 13-ия кръг.
Отборът на Хулио Веласкес влиза в дербито след победа над Ягелония в Лига Европа, докато ЦСКА загуби гостуването си на Панатинайкос в Лигата на конференциите.
Левски получи не лоша възможност още в първата минута на срещата след като Факундо Родригес фаулира Стивън Стоянчов. Малко по-късно аржентинецът получи и първият жълт картон във срещата, който той си заслужи за фала си срещу Алдаир.
В 8-та минута Теодор Иванов успя да направи впечатляващ пробив по дясното крило на атаката на ЦСКА, а оттам изпрати центриране към Макс Ебонг, който успя да се разпише, за да открие резултата в срещата.
Минути след това Йоанис Питас получи топката на добра позиция, и стреля достатъчно прецизно, за да направи резултата 0:2.
Рейналдо успя да напредне и да се отцепи от защитата на ЦСКА, но когато успя да стреля Лапоухов беше скъсил дистанцията и се намеси подобаващо.
Левски - ЦСКА 0:2
Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо, 20. Алекс Сентейес, 28. Стивън Стоянчов
Треньор: Хулио Веласкес
ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 32. Факундо Родригес, 37. Бари Котър, 8. Стефано Сенси, 6. Бруно Жордао (К), 7. Макс Ебонг, 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой
Треньор: Маркус Гиздол
Стадион: Национален стадион „Васил Левски“
Съдия: Никола Попов
ВАР: Димитър Димитров