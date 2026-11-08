Алберт Попов обяви целта преди старта на Световната купа по ски

Алберт Попов се надява сезон 2026/27 да е по-успешен за него. Най-добрият ни алпиец ще започне участието си във финландския курорт Леви на 15 ноември, където ще се състезава в коронната си дисциплина слалом. Попов заяви, че покрай неговото участие сред най-добрите и ежегодните домакинства на Световната купа в Банско, все повече хора започват да говорят за България като ски дестинация.

Алберт Попов започва ски сезона с нов треньор

„Всеки сезон, по принцип, целта е да наскочиш предишния. Предишният за мен не беше един от най-силните, но със сигурност ще е победа, ако аз с нов материал, нов треньор, смяна в екипа, да наскоча себе си и да постигам добри резултати не само в едно и две състезания. Искам да бъда на меки, на твърди, на равни, на стръмни писти. Искам да съм конкурентен навсякъде", заяви Попов в предаването „Арена Спорт" по БНТ.

На 8 януари 2025 година Алберт Попов спечели слалома в Мадона ди Кампильо (Италия) и стана вторият българин след Петър Попангелов с победа за Световната купа. Победата на Попангелов е спечелена на същата дата 45 години по-рано.

„Ще го кажа така, че в цял свят ме разпознават. В цял свят се говори за България. Не само децата, и туристи, и фенове. Както когато аз бях дете, се говореше за Пепи, сега хората започват отново да говорят за България", разкри Попов.