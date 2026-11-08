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Алберт Попов обяви целта преди старта на Световната купа по ски

Алберт Попов обяви целта преди старта на Световната купа по ски
БТА

Хората започват отново да говорят за България, твърди най-добрият ни алпиец

Алберт Попов се надява сезон 2026/27 да е по-успешен за него. Най-добрият ни алпиец ще започне участието си във финландския курорт Леви на 15 ноември, където ще се състезава в коронната си дисциплина слалом. Попов заяви, че покрай неговото участие сред най-добрите и ежегодните домакинства на Световната купа в Банско, все повече хора започват да говорят за България като ски дестинация.

Алберт Попов започва ски сезона с нов треньор

„Всеки сезон, по принцип, целта е да наскочиш предишния. Предишният за мен не беше един от най-силните, но със сигурност ще е победа, ако аз с нов материал, нов треньор, смяна в екипа, да наскоча себе си и да постигам добри резултати не само в едно и две състезания. Искам да бъда на меки, на твърди, на равни, на стръмни писти. Искам да съм конкурентен навсякъде", заяви Попов в предаването „Арена Спорт" по БНТ.

На 8 януари 2025 година Алберт Попов спечели слалома в Мадона ди Кампильо (Италия) и стана вторият българин след Петър Попангелов с победа за Световната купа. Победата на Попангелов е спечелена на същата дата 45 години по-рано.

„Ще го кажа така, че в цял свят ме разпознават. В цял свят се говори за България. Не само децата, и туристи, и фенове. Както когато аз бях дете, се говореше за Пепи, сега хората започват отново да говорят за България", разкри Попов.

 

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