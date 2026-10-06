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Кралицата на слалома Микаела Шифрин сменя дисциплината

Кралицата на слалома Микаела Шифрин сменя дисциплината
БТА

Трикратната олимпийска шампионка ще кара повече гигантски слалом и Супер-Г през новия сезон

Най-успешната скиорка за всички времена Микаела Шифрин обяви, че променя приоритетите си от новия сезон няма да кара толкова любимия си слалом. 31-годишната американка ще насочи фокуса си към гигантския и супергигантския слалом (Супер-Г), които се провеждат по-рядко. Шифрин обясни промяната с „повече свободно време за мен".

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Родената в Колорадо състезателка е постигнала всичко в своя спорт. Тя има три златни медала от олимпийски игри (и един сребърен), осем световни титли (общо 15 отличия от световни финали) и единственият скиор в историята с над 100 победи за Световната купа.

„Опитвам нещо ново тук, което е различно и малко ме плаши“, каза Шифрин във видеоклип, качен в канала й в YouTube. „Доста е неприятно, но в същото време е и много, много вълнуващо - и всички тези чувства могат да съществуват едновременно“. Тя ще намали състезанията и заради скорошни контузии.

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