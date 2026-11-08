Тунчев след обрата във Варна: Помислихме си, че мачът е свършил

Александър Тунчев остана разочарован от представянето на Арда при поражението с 2:3 от Спартак Варна. Отборът от Кърджали поведе с два гола на „Коритото“, но допусна пълен обрат.

“Наистина не изиграхме добър мач. Имахме щастието да поведем с два гола. След това си помислихме, че мачът е свършил”, заяви Тунчев.

Наставникът обясни, че е предупредил футболистите си какво ги очаква във Варна, но според него домакините са показали повече агресия и желание за победа.

“Два-три дни говорих, че мачът ще е битка, трудно ще се играе футбол, че ако не отговорим на битката, ще имаме проблеми - така и се случи”, добави той.

Тунчев припомни, че преди гостуването във Варна Арда направи равенство с Левски и победи Септември. Той изрази надежда предстоящата пауза да помогне на отбора да отстрани неточностите в играта си.

“Влизаме в края на годината, идват най-важните мачове, трябва да сме най-концентрирани”, завърши треньорът.