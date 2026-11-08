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Г-7 стартира глобална мрежа от 14 пристанища за борба с трафика на наркотици

Г-7 стартира глобална мрежа от 14 пристанища за борба с трафика на наркотици
АП/БТА

Обединението се включват най-големите морски терминали в света

Нова мрежа от 14 световни пристанища, насочена към засилване на борбата с международния трафик на наркотици, ще бъде официално учредена утре. Това обяви днес френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро.В изказване за френското радио Ер Те Ел и телевизия „Пюблик Сена“, цитирано от Франс прес, той уточни, че инициативата ще стартира в рамките на срещата на външните министри от Г-7.

Баро посочи, че в обединението се включват най-големите морски терминали в света. Основната цел е да се проследяват съмнителни контейнери и пратки в реално време, като за по-добра координация и свързаност между отделните звена ще се използват съвременни дигитални инструменти, включително изкуствен интелект.

По думите на френския дипломат морските пътища остават основен канал за разпространение на забранени субстанции, като около 70 % от наркотичните вещества, влизащи на френска територия, преминават именно през пристанищната инфраструктура. Той добави, че заплахата може да бъде овладяна ефективно единствено чрез пълно стиковане на действията между пристанищата на отпътуване и тези на пристигане.

В същия медиен ефир министър Баро направи важно изявление и по друга ключова тема, като обяви, че европейските държави ще се присъединят към предстоящите преговори за Украйна в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Френският външен министър подчерта, че въпреки опитите на Русия да представи разговорите като затворен тристранен формат (между САЩ, Русия и Украйна), Европа няма да позволи решения за бъдещето на континента да се вземат зад гърба ѝ.

„Европейците ще бъдат добре представени; Франция ще бъде в Абу Даби, за да вземе участие в тези дискусии“, потвърди той, за което по-рано днес Таралеж информира.

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