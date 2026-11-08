Краят е близо: Мануел Нойер аут до края на годината

Мануел Нойер счупи рекорд на Байерн Мюнхен, но не успя да изиграе дори едно полувреме в мача, в който го направи. При победата с 2:1 като гост на Майнц той стана най-възрастният футболист на баварците в Бундеслигата. На 40 години и 225 дни световният шампион от 2014 г. изпревари Бернд Дреер, преди отново да усети болка в десния крак и да отстъпи мястото си на Йонас Урбиг.

40-годишният Мануел Нойер с рекорд в Шампионската лига

Нойер потърси медицинска помощ след атака на Майнц, завършила с отменен заради засада гол. Вратарят тъкмо се беше върнал след няколко седмици извън игра. Проблемът с десния крак вече го беше принудил да пропусне срещите с Фрайбург, Магдебург и Борусия Дортмунд.

Според предварителните прогнози, този път Нойер ще бъде извън терените за срок между два и три месеца.

Още след завръщането си срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига Нойер призна пред Amazon Prime, че болката го съпътства и извън терена. „Изпитвам болка всеки ден, докато ходя. И тази сутрин, когато станах, отново ме болеше“, каза той.

След мача в Майнц спортният директор на Байерн Макс Еберл потвърди, че оплакването е познато: „Това е същият проблем, който вече имаше в крака. Болката се появи отново. Надяваме се, че не е твърде сериозно.“

Повторната поява на болката даде повод на Bild да постави въпроса дали рекордният мач може да се окаже и последен за Нойер. Вратарят не е обявявал решение за бъдещето си. За Байерн непосредственият въпрос е кога отново ще може да разчита на него, а в Майнц отговорността още преди почивката пое Урбиг.