Краят е близо: Мануел Нойер аут до края на годината
Вратарят на Байерн получи нова контузия при победата срещу Майнц
Мануел Нойер счупи рекорд на Байерн Мюнхен, но не успя да изиграе дори едно полувреме в мача, в който го направи. При победата с 2:1 като гост на Майнц той стана най-възрастният футболист на баварците в Бундеслигата. На 40 години и 225 дни световният шампион от 2014 г. изпревари Бернд Дреер, преди отново да усети болка в десния крак и да отстъпи мястото си на Йонас Урбиг.
40-годишният Мануел Нойер с рекорд в Шампионската лига
Нойер потърси медицинска помощ след атака на Майнц, завършила с отменен заради засада гол. Вратарят тъкмо се беше върнал след няколко седмици извън игра. Проблемът с десния крак вече го беше принудил да пропусне срещите с Фрайбург, Магдебург и Борусия Дортмунд.
Според предварителните прогнози, този път Нойер ще бъде извън терените за срок между два и три месеца.
Още след завръщането си срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига Нойер призна пред Amazon Prime, че болката го съпътства и извън терена. „Изпитвам болка всеки ден, докато ходя. И тази сутрин, когато станах, отново ме болеше“, каза той.
След мача в Майнц спортният директор на Байерн Макс Еберл потвърди, че оплакването е познато: „Това е същият проблем, който вече имаше в крака. Болката се появи отново. Надяваме се, че не е твърде сериозно.“
Повторната поява на болката даде повод на Bild да постави въпроса дали рекордният мач може да се окаже и последен за Нойер. Вратарят не е обявявал решение за бъдещето си. За Байерн непосредственият въпрос е кога отново ще може да разчита на него, а в Майнц отговорността още преди почивката пое Урбиг.