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Нойер се завръща за Байерн срещу Атлетико Мадрид

Нойер се завръща за Байерн срещу Атлетико Мадрид
БТА

Вратарят пропусна сблъсъка срещу Борусия Дортмунд (2:2)

Капитанът на Байерн Мануел Нойер най-вероятно ще се завърне в състава на тима за сблъсъка от Шампионска лига срещу Атлетико Мадрид. Баварците гостуват в испанската столица на 3 ноември (вторник). Нойер продължава да се бори с упорит тендинит на ходилото, който го извади от Дер Класикер срещу Борусия Дортмунд (2:2).

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Нойер бе запитан дали възстановяването му ще приключи скоро, за да играе срещу мадридчани. Вратарят даде кратък, но изпълнен с надежда отговор. „Надявам се“, заяви Нойер.

Това изявление естествено не гарантира, че Нойер ще бъде напълно готов за гостуването в Мадрид, но показва, че 39-годишният страж не изключва възможността да се завърне на терена. Медицинският щаб на Байерн ще трябва да оцени състоянието му през следващите дни, преди да бъде взето окончателно решение. Предвид значението на двубоя в Шампионската лига, клубът със сигурност ще иска своя капитан в състава, ако той е физически готов.
 

 

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