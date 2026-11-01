Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Полицейска проверка на 15 автобуса с турска регистрация във Велико Търново установи, че пътниците са туристи и нямат право да гласуват на българските избори, съобщава NOVA. Проверката е предприета след публикации в социалните мрежи със съмнения за организирано превозване на избиратели.

Автобусите пристигнали в града в изборния ден и заели централни буферни паркинги и пространства край крепостта Царевец. Снимки и видеоклипове от пристигането им предизвикали тревожни коментари и предположения за контролиран вот.

Пътуването е по маршрут Букурещ – Истанбул

Служителите на реда проверили автобусите и пътниците. Установено е, че групата е на организирано туристическо пътуване между Букурещ и Истанбул, а престоят във Велико Търново е за почивка и разглеждане на забележителностите.

От полицията потвърдиха, че сред пътуващите няма хора с двойно гражданство, български паспорти или декларации за гласуване. Нито един от туристите няма право да участва в българския вот.

С полицейски ескорт до паркинги извън града

За осигуряване на обществения ред автобусите били изведени с полицейски ескорт от централната част и района на Царевец към специализирани паркинги извън града.

Туристите разполагали с четири часа за разходка из Велико Търново, след което групата продължила по планирания маршрут към Истанбул.