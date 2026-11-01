Новини
Търси
Подкаст
Политика

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“
БТА, илюстративна

Превозвали туристи, нямали право да гласуват

Полицейска проверка на 15 автобуса с турска регистрация във Велико Търново установи, че пътниците са туристи и нямат право да гласуват на българските избори, съобщава NOVA. Проверката е предприета след публикации в социалните мрежи със съмнения за организирано превозване на избиратели.

Автобусите пристигнали в града в изборния ден и заели централни буферни паркинги и пространства край крепостта Царевец. Снимки и видеоклипове от пристигането им предизвикали тревожни коментари и предположения за контролиран вот.

Пътуването е по маршрут Букурещ – Истанбул

Служителите на реда проверили автобусите и пътниците. Установено е, че групата е на организирано туристическо пътуване между Букурещ и Истанбул, а престоят във Велико Търново е за почивка и разглеждане на забележителностите.

От полицията потвърдиха, че сред пътуващите няма хора с двойно гражданство, български паспорти или декларации за гласуване. Нито един от туристите няма право да участва в българския вот.

С полицейски ескорт до паркинги извън града

За осигуряване на обществения ред автобусите били изведени с полицейски ескорт от централната част и района на Царевец към специализирани паркинги извън града.

Туристите разполагали с четири часа за разходка из Велико Търново, след което групата продължила по планирания маршрут към Истанбул.

Още по темата

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

България избира президент: Йотова и Гюров се изправят на балотаж - всичко важно за вота

България избира президент: Йотова и Гюров се изправят на балотаж - всичко важно за вота

Йотова преди балотажа: В неделя всеки от нас може да бъде будител

Йотова преди балотажа: В неделя всеки от нас може да бъде будител

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Българите в Хърватия гласуват в една избирателна секция

Българите в Хърватия гласуват в една избирателна секция

Кирил Вълчев: Разчитам, че тази неделя българите ще гласуват

Кирил Вълчев: Разчитам, че тази неделя българите ще гласуват

Водещи

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

  • Преди 3 минути
Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

  • Преди 4 минути
Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

  • Преди 13 минути
Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

  • Преди 22 минути
Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

  • Преди 22 минути
По-висока е избирателната активност в Турция

По-висока е избирателната активност в Турция

  • Преди 23 минути
ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

  • Преди 25 минути
Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

  • Преди 28 минути
ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

  • Преди 29 минути
Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

  • Преди 34 минути
Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

  • Преди 40 минути