Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“
Превозвали туристи, нямали право да гласуват
Полицейска проверка на 15 автобуса с турска регистрация във Велико Търново установи, че пътниците са туристи и нямат право да гласуват на българските избори, съобщава NOVA. Проверката е предприета след публикации в социалните мрежи със съмнения за организирано превозване на избиратели.
Автобусите пристигнали в града в изборния ден и заели централни буферни паркинги и пространства край крепостта Царевец. Снимки и видеоклипове от пристигането им предизвикали тревожни коментари и предположения за контролиран вот.
Пътуването е по маршрут Букурещ – Истанбул
Служителите на реда проверили автобусите и пътниците. Установено е, че групата е на организирано туристическо пътуване между Букурещ и Истанбул, а престоят във Велико Търново е за почивка и разглеждане на забележителностите.
От полицията потвърдиха, че сред пътуващите няма хора с двойно гражданство, български паспорти или декларации за гласуване. Нито един от туристите няма право да участва в българския вот.
С полицейски ескорт до паркинги извън града
За осигуряване на обществения ред автобусите били изведени с полицейски ескорт от централната част и района на Царевец към специализирани паркинги извън града.
Туристите разполагали с четири часа за разходка из Велико Търново, след което групата продължила по планирания маршрут към Истанбул.