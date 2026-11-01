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Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма
Facebook

В края на публикацията си Кънев обърна внимание, че до края на изборния ден остават още няколко часа и все още има възможност за промяна на избирателната активност

Евродепутатът Радан Кънев отправи призив към българските граждани да упражнят правото си на глас, като коментира ниската избирателна активност и предварителните данни от екзитполовете.  

В публикация във Facebook той отбеляза, че част от реакциите в социалните мрежи са прекалено песимистични, а резултатите от предварителните проучвания всъщност не изглеждат толкова тревожни.  

„Пак ще кажа – не подценявайте българските граждани. Преди седмица видяхме, че предрешени избори няма, а обществото ни има сериозен инстинкт за самосъхранение“, написа Кънев.  

Според него настоящият избор е ясен, тъй като избирателите трябва да решат между две очевидни алтернативи. Той определи негласуването като най-безсмисления вариант, който в дългосрочен план може да се окаже и най-опасен. 

„Днес е много по-просто – избираме само между две очевидни алтернативи. Третата – да останем вкъщи – е най-безсмислена и дългосрочно – най-опасна“.

В края на публикацията си Кънев обърна внимание, че до края на изборния ден остават още няколко часа и все още има възможност за промяна на избирателната активност. 

„Пет часа са много време. И около 80% негласували досега са много хора“.

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