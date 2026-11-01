Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Евродепутатът Радан Кънев отправи призив към българските граждани да упражнят правото си на глас, като коментира ниската избирателна активност и предварителните данни от екзитполовете.

В публикация във Facebook той отбеляза, че част от реакциите в социалните мрежи са прекалено песимистични, а резултатите от предварителните проучвания всъщност не изглеждат толкова тревожни.

„Пак ще кажа – не подценявайте българските граждани. Преди седмица видяхме, че предрешени избори няма, а обществото ни има сериозен инстинкт за самосъхранение“, написа Кънев.

Според него настоящият избор е ясен, тъй като избирателите трябва да решат между две очевидни алтернативи. Той определи негласуването като най-безсмисления вариант, който в дългосрочен план може да се окаже и най-опасен.

„Днес е много по-просто – избираме само между две очевидни алтернативи. Третата – да останем вкъщи – е най-безсмислена и дългосрочно – най-опасна“.

В края на публикацията си Кънев обърна внимание, че до края на изборния ден остават още няколко часа и все още има възможност за промяна на избирателната активност.

„Пет часа са много време. И около 80% негласували досега са много хора“.