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София обърна гръб на изборите: празни секции и тревожно ниска активност

София обърна гръб на изборите: празни секции и тревожно ниска активност
Снимка: БТА

Ще се промени ли картината до края на деня

Слаба посещаемост на секциите, почти липсващи опашки и вял интерес към балотажа бележат изборния ден в София. Националните данни на социологическите агенции също показват ниска активност – под 10% към 12:00 часа. Необичайно слаб интерес към президентския балотаж се наблюдава в София.

В редица столични избирателни секции изборният ден преминава при сравнително спокойно темпо, с малко гласоподаватели и почти без струпване на хора пред изборните помещения. Картината в училищата, превърнати в изборни центрове, е показателна за общественото настроение – празни коридори, кратко изчакване и липса на традиционния за подобни събития поток от избиратели.

Ситуацията поставя сериозния въпрос дали столицата не става свидетел на поредно отстъпление от гражданската ангажираност и дали политическата умора вече не се е превърнала в трайно явление.

Под 10% активност към обяд. Данните на социологическите агенции към 12:00 часа показват, че избирателната активност в страната остава под 10%. Според exit poll на „Тренд“, поръчан от NOVA, активността е 9,5%.

„Алфа Рисърч“ отчита малко по-висока стойност – 9,6%. Тези резултати показват, че към обяд по-малко от един на всеки десет избиратели е упражнил правото си на глас според оценките на двете агенции. Спрямо първия тур се наблюдава леко повишение на активността, но това не променя общата картина на слаб избирателен интерес.

Студени помещения и малко гласоподаватели Наред със слабата посещаемост, в столицата бяха забелязани и битови проблеми в изборните помещения.

В 139-о училище членове на секционни избирателни комисии трябваше да прекарат изборния ден в студени стаи заради липса на отопление. По думите на представители на комисиите избирателите са значително по-малко в сравнение с първия тур.

Надеждите са, че през следобедните часове повече граждани ще решат да упражнят правото си на глас. Големият въпрос е политическата апатия.

Ниската избирателна активност не е просто статистически показател. Тя е сигнал за отношението на гражданите към политическите процеси, доверието в институциите и усещането им, че гласът им може да промени нещо. Причините могат да бъдат различни – разочарование от политическите партии, липса на доверие в кандидатите, умора от поредицата избори или убеждението, че резултатът вече е предрешен.

За София този въпрос е особено важен. Като най-големия град и политически, икономически и административен център на България, столицата традиционно е сред местата, чието поведение има сериозна тежест за общата изборна картина.

Ще се промени ли картината до края на деня?

Предстои да стане ясно дали следобедните часове ще доведат до по-сериозно раздвижване пред урните. Окончателните данни на Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии ще покажат реалния мащаб на избирателната активност.

Засега обаче картината е показателна – слаб интерес, празни секции и сериозни въпросителни около общественото доверие в политическия процес. За политиците това трябва да бъде повече от предупредителен сигнал.

Защото когато гражданите масово остават извън изборния процес, проблемът вече не е само кой ще спечели изборите, а доколко избраната власт ще се ползва с доверието на обществото.

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