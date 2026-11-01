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В Софийска област право на глас имат 190 472 души

В Софийска област право на глас имат 190 472 души

От СДВР уверяват, че са предприети всички мерки за спокойно протичане на изборите

Предприети са мерки за опазване на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и нормалното протичане на изборния ден на територията на Софийска област, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР - София. Всички секции са под полицейска охрана. В Софийска област право на глас имат 190 472 души. 

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ при областната дирекция ще работят и днес от 8:30 до 19:00 часа. Те ще издават удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични карти, както и за документи с изтекъл срок на валидност, за да могат гражданите да упражнят избирателните си права, съобщиха още от полицията.

Служителите на Министерството на вътрешните работи ще се намесят за възстановяване на реда при необходимост и след съответно решение на избирателната комисия.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения, свързани с нормалното протичане на изборния процес и компетентността на МВР, на денонощната телефонна линия на министерството – 02/90 112 98, и на електронната поща izbori@mvr.bg. За Софийска област сигнали се приемат и на телефон 02/982-50-93 и на електронната поща odmvr-sofia@mvr.bg, съобщиха от ОДМВР – София.

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