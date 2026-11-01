Дисквалифицираха директния съперник на Никола Цолов в Мексико

Лиам Лоусън беше дисквалифициран от квалификацията в Мексико във Формула 1 за техническо нарушение. Пилотът на Рейсинг Булс финишира осми, но заради наложената санкция ще трябва да стартира от дъното на колоната. Болидът на новозеландеца е „нарушил минималното изискване за мощност на MGU-K веднага след пресичане на финалната линия в най-бързата си обиколка в Q2“, потвърдиха стюардите.

Люис Хамилтън изненада с първи полпозишън за Ферари във Формула 1

След края на квалификацията, автомобилът на Рейсинг Булс беше проверен от техническия делегат на ФИА, като инспекцията установи неспазване на изискванията за минимална мощност на системата MGU-K при пресичането на финала в най-бързия тур на пилота от втората фаза. Докладът посочи, че електрическата мощност и натоварването са спаднали по-бързо от допустимото според регламента, което доведе до изслушване на състезателя и логичното анулиране на резултатите му.

Припомняме, че тъкмо Лоусън отстъпи мястото си на Никола Цолов в първата свободна тренировка в Мексико. Българският пилот завърши на 12-о място и получи много похвали за представянето си. В публичното пространство се увеличиха и спекулациите, че Цолов ще замени Лоусън в Рейсинг Булс от следващия сезон. Грешката на последния вероятно е показател за покачващото се напрежение при него.

Още преди старта на квалификацията, в която Люис Хамилтън завоюва първия си полпозишън с екипа на Ферари, Лоусън вече търпеше санкция от едно място назад заради сблъсък с Макс Верстапен във втората петъчна тренировка. Световният шампион дори реагира остро към новозеландеца с думите: „Той не постъпи много умно, като се има предвид, че се бори за мястото си във Формула 1".