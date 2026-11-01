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МВР: 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

МВР: 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

Към началото на гласуването не са регистрирани нарушения или проблеми, които да възпрепятстват вота

Общо 415 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са постъпили в структурите на МВР към 8:00 ч. на 1 ноември. Най-много са сигналите в Бургас — 97, Враца — 70, и Стара Загора — 44.

Изборният ден в страната е започнал спокойно. Всички секции са отворили и са предадени на съответните секционни избирателни комисии. Към началото на гласуването не са регистрирани нарушения или проблеми, които да възпрепятстват вота.

Осем наказателни производства

От постъпилите сигнали 305 са за купуване на гласове, 34 — за неправомерна агитация, а един — за корпоративен вот. Останалите 75 се отнасят до други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са осем наказателни производства. Шест се разследват по общия ред за престъпления по чл. 167–169г от Наказателния кодекс, а две са бързи производства.

Проведени са 346 полицейски операции

В страната са проведени 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Задържани са 10 души по Закона за МВР.

Съставени са 1822 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР. Най-много са в София — 437, Пловдив — 267, и Пазарджик — 226.

Органите на реда са оказали съдействие на районни и секционни избирателни комисии в 12 случая.

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