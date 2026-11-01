„Мяра“: 2,1% е избирателната активност на балотажа към 9:00 часа

Избирателната активност на втория тур на президентските избори е 2,1% към 9:00 ч. Това показват данните от екзитпол на социологическа агенция „Мяра“, проведен по поръчка на NOVA.

Право да гласуват имат близо 6,6 милиона души. Изборният ден започна в 7:00 ч. и продължава до 20:00 ч. Ако пред секциите има чакащи избиратели, гласуването може да бъде удължено най-късно до 21:00 ч.

В чужбина секциите работят в същите часове според местното време.

Машинно гласуване в 9373 секции

В страната машинно гласуване е предвидено в 9373 секции, като в 2249 от тях са осигурени по две устройства. Общият брой на машините е 11 622.

С решение на Народното събрание от 30 юли 2026 г. в секциите с над 300 избиратели се гласува изцяло с машини.

За хората с увредено зрение или затруднения в придвижването са определени достъпни места за гласуване, разположени предимно на първите етажи на сградите със секционни избирателни комисии.

Адресите на секциите зад граница са публикувани на сайта на Министерството на външните работи и в приложението на ЦИК „Избори 360°“.

Окончателните резултати се очакват до три дни

След края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., секционните комисии започват установяването на резултатите и съставянето на протоколите. След това те се предават на районните избирателни комисии. Аналогична е процедурата и за секциите извън страната.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.