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Българин стана световен шампион на канадска борба в Индия

Българин стана световен шампион на канадска борба в Индия

Димитър Ангелов срази конкуренцията при юношите с дясна ръка

Димитър Ангелов триумфира със световната титла на първенството по канадска борба за юноши в индийския мегаполис Ню Делхи. Родният представител спечели златния медал в категория до 70 кг на дясна ръка, а във финала победи съперник от Румъния. Преди това Алек Юзеир завоюва бронзов медал в категория +110 кг, дясна ръка.

Няколко часа по-късно Павел Кръстев се класира за финал при битките за хора с увреждания. 47-ото първенство по канадска борба и 28-ото световно първенство за хора с увреждания продължават до 7 ноември. 

Успехите на българския отбор продължават, след като на европейското първенство в Будапеща се прибра с 26 медала. 

 

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