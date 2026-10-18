Кирил Вълчев към Георги Кандев: Не сме на турнир по канадска борба

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев коментира срещата си с опонента си Георги Кандев, след като видео от тяхното ръкостискане беше разпространено в социалните мрежи. Пред БНТ Вълчев заяви, че предизборната кампания трябва да бъде състезание на идеи, а не демонстрация на физическа сила.

"Ние участваме в предизборна кампания за идеи, за работата на вицепрезидента, а не в турнир по канадска борба“, заяви той.

Повод за коментара стана видеозапис, публикуван от Георги Кандев, на който двамата кандидати се срещат по време на предизборните си обиколки.

При ръкостискането Кандев се обръща към Вълчев с думите "Здраво дръж! Ха, така!“.

В отговор Вълчев го пита защо не е участвал в организирания от БНТ дебат между кандидатите за вицепрезидент.

"Нелепо е ние да дебатираме преди Гюров и Йотова“, отговаря Кандев.

В телевизионното си участие Кирил Вълчев изрази съжаление, че опонентът му не се е възползвал от възможността да представи позициите си в пряк дебат.

Той обясни, че БНТ е поканила всички кандидати за вицепрезидент, като първата група е трябвало да включва шестимата с най-висока подкрепа според социологическите проучвания.

"Г-н Кандев не дойде. Взимам повод от ръкостискането му вчера - ние участваме в предизборна кампания за идеи, за работата на вицепрезидента, а не в турнир по канадска борба“, коментира Вълчев.

По думите му поведението на Кандев създава впечатление, че възприема предизборната надпревара като демонстрация на сила, вместо като възможност за обсъждане на политически позиции.

Вълчев коментира и възможността за нови дебати между кандидатите преди президентските избори.

От разговора стана ясно, че Илияна Йотова е потвърдила готовност да участва в телевизионен дебат между двата тура, ако се стигне до балотаж.

На въпрос дали би участвал във вицепрезидентски дебат Вълчев заяви, че е готов да се изправи срещу всеки опонент.

"Аз съм готов, който и да е той. Нека все пак не предпоставяме, че ще има втори тур“, посочи кандидатът за вицепрезидент.

Той допълни, че предпочита президентските избори да приключат още на първия тур, но подчерта, че евентуалните участници в балотажа ще бъдат определени от избирателите.

"Кой ще бъде на втори тур, ако има - ще реши българският народ, а не ние“, заяви Кирил Вълчев.