Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

Президентът трябва да бъде независим коректив на управлението, да подкрепя добрите решения и да се противопоставя на вредните политики. Тази позиция представи кандидатът за президент Андрей Гюров по време на срещи с избиратели в Пазарджик, съобщава NOVA.

През изминалата седмица Гюров е провел поредица от разговори с граждани, в които е поставил акцент върху ролята на президентската институция, националната сигурност, икономиката и бъдещото развитие на страната.

Според него държавният глава трябва да бъде активен, независим и прозрачен, като защитава интересите на гражданите и изпълнява ролята на коректив на властта.

Пред избирателите в Пазарджик Гюров коментира и работата на служебното правителство, в което е участвал, като заяви, че въпреки трудната обстановка са били постигнати резултати.

"Ние, в служебното правителство, в много тежка ситуация - политическа криза, зима, война, енергийна криза, успяхме да направим неща, за които не се очакваше, че могат да бъдат свършени“, заяви той.

Гюров постави въпроса какви резултати би могло да постигне обществото, ако държавните институции оказват по-последователна подкрепа на провежданите политики.

Той отправи критика към неравното отношение на държавата към различни групи, като използва сравнението, че тя не бива да бъде "като мащеха за едни“, докато се отнася по различен начин към други.

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