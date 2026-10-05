Кандев алармира за наркотиците сред младите: Държавата е изгубила контрол

Георги Кандев предупреди за сериозни проблеми с разпространението и употребата на наркотици сред младите хора у нас. В публикация във Facebook той заяви, че през последните месеци контролът е отслабнал и настоя държавата да засили превенцията и защитата на децата.

„Контролът през последните месеци е загубен и ужасяващата истина се вижда от всички по улиците на градове и села. България е сред първите в Европа по употреба на амфетамини сред младите“, пише Кандев.

„Това са нашите деца“, подчертава той.

Кандев посочва и данни от периода, в който е ръководил Министерството на вътрешните работи.

„Само за трите пълни месеца, в които ръководех МВР, бяха иззети над 7 000 килограма наркотични вещества и бяха задържани близо 3000 души за престъпления, свързани с наркотици“, заявява той.

Според Кандев евтините наркотични вещества стават все по-достъпни за младите хора, като проблемът се преплита и с други рискове – хазарт, бързи кредити и лесно натрупване на задължения.

„Държавата е изгубила контрол там, където трябва да е най-силна – в превенцията и защитата на младите“, категоричен е той.

По думите му опитът му в системата показва, че резултати могат да бъдат постигнати, когато институциите действат последователно.

„Наркотрафикът и разпространението се пресичат с работа, контрол и неизбежност на закона“, пише още Кандев.

Той заявява, че действията на институциите трябва да бъдат оценявани и според това как влияят върху сигурността и бъдещето на хората.

„Трябва да си върнем този контрол. Защото сигурността започва от най-важното – да знаем, че децата ни са защитени“, завършва Георги Кандев.