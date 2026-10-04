Кандев след като Картофа се предаде: Той отправя измислени обвинения срещу мен

Кандидатът за вицепрезидент и бивш главен секретар на МВР Георги Кандев коментира решението на Юлиян Янков - Картофа да се предаде на гръцките власти, след като бизнесменът отново отправи обвинения срещу него. Тази сутрин бизнесменът е предаден на властите в Халкидики по Европейска заповед за арест.

"През април ми казаха да се прибера. Предупредиха ме, че ще опитат да ми припишат неща, които не съм извършил. Дързнах. Не се прибрах. И видяхме първа серия от калната поръчка", написа Кандев във Facebook.

След задържането адвокатът на Янков разпространи негово изявление, в което той определи Европейската заповед за арест като неправомерна и отново обвини Кандев, че му е поискал 50% от бизнеса. Това са твърдения на Янков, които Кандев отрича.

Кандев заяви, че вижда случващото се като продължение на натиска срещу него.

"Днес човекът, чието име посочих тогава, е задържан от гръцките власти по европейска заповед за арест. И отново отправя измислени обвинения срещу мен", написа той.

Бившият главен секретар на МВР свърза случая и с настоящата предизборна кампания.

"Предизборна кампания е, може да сме свикнали с тези неща. Но аз съм човек на реда и закона и очаквам фактите да бъдат установени там, където им е мястото - в съда", заяви Кандев.

По думите му заради отправените срещу него обвинения вече е потърсил правата си по съдебен ред.

"Знам как изглежда натискът, когато засегнеш силни интереси. Срещал съм го и преди. Тогава не отстъпих. Няма да отстъпя и сега", допълни той.

Скандалът между двамата започна още докато Кандев беше главен секретар на МВР. Тогава той публично заяви, че е бил предупреден "да се прибере" и че срещу него се подготвят обвинения.

По-късно Юлиян Янков отправи публични обвинения срещу Кандев, твърдейки, че бившият главен секретар му е поискал 50% от бизнеса и е получил шестцифрена сума като подкуп.

Янков твърдеше и че разполага с доказателства за отношенията между двамата и показа скрийншотове от комуникация в Signal.

Кандев категорично отхвърли обвиненията. Той потвърди, че познава Янков и е използвал услугите на негова автомивка, но заяви, че между тях не е имало служебни отношения или зависимости.

"Никога не съм искал или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било. Никога не съм използвал служебното си положение за лична облага", заяви тогава Кандев.

Кандев предприе и съдебни действия срещу Янков. Той заведе дело за клевета в Районния съд в Перник, като твърди, че бизнесменът му е приписал престъпления, които не е извършил.

Междувременно Янков беше обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест и се намираше извън България.

Тази сутрин той се предаде доброволно на властите в Халкидики. Чрез адвоката си Янков заяви, че е предприел тази стъпка, за да оспори действията на българската прокуратура, като отново отправи обвинения срещу Кандев.

Името на Янков е свързано и с разследването на бизнеса за милиони с т.нар. "безплатна" пътна помощ по републиканската пътна мрежа.

След новото развитие Кандев заяви, че няма намерение да променя позицията си.

"Ще продължа да избирам закона и държавността в институциите пред страха. Натискът няма да промени това", завършва публикацията му.