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Юлиян Янков - Картофа, свързан със заплахите към Кандев, се е предал на гръцките власти

Юлиян Янков - Картофа, свързан със заплахите към Кандев, се е предал на гръцките власти
Снимка: БТА

Той обвинява кандидата за вицепрезидент в натиск към българската Прокуратура

Юлиян Янков - Картофа свързан с бизнеса за милиони с пътна помощ и заплахите срещу Георги Кандев се предаде тази сутрин на властите в Халкидики, Гърция, съобщи Нова телевизия.

“Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти.
Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, на когото  отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично, казва Янков в съобщение, което веднага след предаването му гръцките власти оповести адвоката му Паолина Рупчина.

По информация на БТВ арестът е извършен след подадена информация от българското Министерство на вътрешните работи. Гръцките власти са реагирали незабавно на сигнала, като Янков е задържан и отведен в арест.

Юлиян Янков беше обявен за издирване по времето, когато главен секретар на МВР беше Георги Кандев. Това се случи след акция в обекти, свързани с Янков. 

По-късно Кандев обяви, че е бил заплашван от Янков.

През юни тази година по искане на Районна прокуратура-Стара Загора съдът разреши изпълнението на европейска заповед за арест спрямо бизнесмена Юлиян Янков, който е привлечен като обвиняем за кражби на автомобили.

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