Костадинов: За първи път не гласувах „за“, а „срещу“ политическия елит

„За първи път в живота си не гласувах за, а срещу политическия елит.“ Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, след като упражни правото си на глас.

По думите му милиони българи днес нямат особен избор, което трябва да накара хората, занимаващи се с политика, да се замислят.

Отказът от дебати отблъсква избирателите

Костадинов заяви, че отказът на част от политическите сили да дебатират помежду си е отказал голяма част от гражданите да отидат до урните.

„Политическата дейност има смисъл тогава, когато основните действащи лица в нея, основните политически актьори, играчи, както искате ги наречете, разговарят помежду си. Сблъскват идеи и се вижда реално кой колко тежи, кой колко струва, какви са му идеите“, коментира той.

Лидерът на „Възраждане“ определи разговора между кандидатите като „изключително изпразнен от съдържание“. Според него „лявото и дясното крило на евроатлантическото статукво“ са разменяли приятелски реплики, преди тонът да се промени.

„Трябва да дадем личен пример“

Костадинов подчерта, че е гласувал, защото вярва в необходимостта от участие в изборите и в отговорността на политиците да дават личен пример.

„Аз днес гласувах, защото вярвам, че трябва да се гласува. Гласувах, защото смятам, че ние трябва да дадем личен пример и аз съм готов да нося такава отговорност“, заяви той.

Според него голяма част от българския политически елит „със своята политика на практика фалира демокрацията в България“.