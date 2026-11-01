Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

ЦСКА получи обнадеждаващи новини за състоянието на Жоел Цварц. Холандецът е водещият голмайстор на отбора от началото на сезона с 8 гола в Първа лига. Той обаче пропусна последните няколко срещи на „армейците" заради контузия. Тя му попречи да вземе участие в откриващия мач на стадион „Българска армия" срещу Славия (0:0). След двубоя спортният директор Валентин Илиев разкри, че нападателят е близо до завръшане. „Със сигурност очакваме Цварц да започне да тренира наравно до 2-3 дни“, заяви Илиев.

ЦСКА и откриването на стадион „Българска армия" (СНИМКИ)

Значително по-неясна остава ситуацията с Лео Перейра. На този етап от клуба не се ангажират нито с конкретна диагноза, нито със срок за завръщането на футболиста. „При Лео Перейра трябва да се конкретизира ситуацията, за да може и пред вас да имаме повече детайли. Когато има нещо конкретно и официално, ще се обяви“, обясни спортният директор.

Така треньорът Маркус Гиздол може скоро отново да разполага с Цварц в тренировъчния процес, но въпросителните около Перейра остават. Предстои да стане ясно кога двамата ще бъдат готови за участие в официален мач.

Илиев коментира и възможността ЦСКА да поиска отлагане на двубой заради участието си в европейските турнири. Засега решение не е взето, като основна роля при евентуално подобно искане ще има старши треньорът.

„Това няма как да ви отговоря - дали ще отлагаме, или не. Процес, който в него ключова дума ще има старши треньорът. Тогава може да говорим за конкретика. Ако се стигне до такъв момент, първо вие ще разберете“, допълни Илиев.