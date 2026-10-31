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Христо Стоичков емоционален: ЦСКА ще бъде

Христо Стоичков емоционален: ЦСКА ще бъде
БТА

Легендата слезе на терена, за да получи аплодисменти от феновете

Легендата на ЦСКА Христо Стоичков изрази своите силни емоции при официалното откриване на новия стадион „Българска армия“. Носителят на „Златната топка“ за 1994 година не скри радостта си от завръщането на „червените“ в едно модерно съоражение, което вече могат да нарекат свой дом.

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„Искам да благодаря на всички на г-н Папазки и на всички хора, които работят в клуба. Щастлив съм, че за толкова много години ни върнаха в нашия дом, за да могат фенове, деца, футболисти да се почувстват, че са в своя дом. Такъв мач като днешния ще остане в историята“, заяви той по DIEMA SPORT.

„Думата „аз“ не използвам. Ние сме част. Всички. Това е нещо голямо. Затова винаги казвам, че ЦСКА е и ще бъде“, завърши легендата.

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