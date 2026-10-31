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На живо: ЦСКА посреща Славия на „Българска армия" (състави)

На живо: ЦСКА посреща Славия на „Българска армия" (състави)
БТА

Дербито със Славия на новия стадион започва от 19:30 часа

Дългоочакваният момент за феновете на ЦСКА настъпи, а от 19:30 часа ще започне дербито със Славия от 14-ия кръг на Първа лига. Мачът е първи на новия и модерен стадион „Българска армия". Рефер на двубоя е Радослав Гидженов. ЦСКА има 30 точки и при победа отново ще излезе на върха пред Левски. „Сините" обаче ще имат мач по-малко. Славия е на осмо място.

На живо: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия" (ВИДЕО)

Завръщането у дома е момент, за който всеки привърженик на тима мечтаеше от 10 декември 2023 година, когато старата арена се сбогува с публиката след поражение от Лудогорец с 0:1 с гол на Спас Делев. Оттогава изминаха дълги 1056 дни на очакване, надежди и носталгия, но сега това е в миналото.

Един от най-емоционалните моменти при откриването на обновения стадион „Българска армия“ беше свързан с появата на легендата на ЦСКА Любослав Пенев. Ел Голеадор получи специално посрещане от „червените“ привърженици, които се изправиха на крака и започнаха мощно да скандират името му.

Съставите

ЦСКА: 21.Фьодор Лапоухов, 2.Пастор, 14.Теодор Иванов, 32.Факундо Родригес, 17.Анжело Мартино, 6.Бруно Жордао, 7.Макс Ебонг, 8.Стефано Сенси, 11.Мохамед Брахими, 28.Йоанис Питас, 9.Леандро Годой

Резерви: 25.Димитър Евтимов, 3.Тамиму Уору, 4.Диниш Алмейда, 5.Жан-Филип Гбамен, 19.Андрей Йорданов, 30.Петко Панайотов, 37.Бари Котър, 67.Каталин Иту, 91.Алекс Тунчев, 94.Исак Соле, 99.Джеймс Етоо

Славия: 99.Иван Андонов, 87.Диего Фераресо, 5.Дейвид Малембана, 4.Никола Савич, 24.Лазар Марин, 20.Жордан Варела, 73.Иван Минчев, 95.Владимир Милетич, 17.Васил Казълджиев, 27.Умаро Балде, 9.Йоан Борносузов

Резерви: 63.Леви Нтумба, 1.Георги Петков, 6.Борис Тодоров, 8.Георги Шопов, 26.Димитър Буров, 23.Илиан Антонов, 71.Кристиян Стоянов, 3.Мартин Георгиев, 11.Мохамед Досо, 7.Роберто Райчев, 19.Емилиян Гогев

 

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