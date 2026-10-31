Бъдещето се разхожда в столичен мол: робот привлече вниманието на децата

Робот привлече вниманието на посетителите в столичния търговски център „Ринг мол“. Необичайната гледка предизвика интерес сред малките посетители, които с видимо въодушевление тичат около робота и му се радват.

Присъствието на роботи в обществени пространства прави съвременните технологии по-достъпни и видими в ежедневието. Подобни срещи могат да събудят интереса на децата към роботиката и технологичните иновации.

Засега не е ясно каква е функцията на робота и дали присъствието му в „Ринг мол“ е част от специална инициатива или събитие.