Хуманоиден робот е използван за сексуално посегателство над 16-годишно момиче в Кьолн

Хуманоиден робот е бил използван при сексуално посегателство над 16-годишно момиче в германския град Кьолн, съобщиха от местната полиция.

Инцидентът е станал в неделя малко преди полунощ, когато тийнейджърката се намирала с приятели пред ресторант за бързо хранене.

По данни на полицията роботът, висок около 1,20 метра и боядисан в червено и златисто, се приближил до момичето, хванал я за седалището и извършвал движения със сексуален характер.

Според властите случилото се е било заснето и излъчвано на живо в социалните мрежи.

Полицията посочва, че 16-годишният собственик на робота и неговият 19-годишен придружител са заподозрени, че са снимали инцидента и са публикували обидни коментари по време на излъчването.

След подадения сигнал двамата били открити в района, а роботът бил намерен в багажника на автомобил "Фолксваген".

Служителите на реда са иззели машината и два мобилни телефона.

Разследването трябва да установи как точно е функционирал роботът по време на случилото се и дали движенията му са били управлявани дистанционно от човек или са били предварително програмирани.

Полицията преглежда и записи от видеонаблюдението в района, както и кадри, заснети от очевидци.

Според германски медии в по-дълги видеозаписи се вижда как роботът извършва движения, наподобяващи сексуални действия, след като се приближава до момичето.

Предполага се, че устройството е модел Unitree R1 Air, произведен в Китай. Машината може да бъде управлявана дистанционно или да изпълнява предварително зададени движения, но към момента няма официална информация кой режим е бил използван.

Разследването срещу двамата младежи продължава, като към този момент няма окончателни заключения за отговорността им по случая.