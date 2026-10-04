Сърбия показа роботизирани кучета, въоръжени с картечници и гранатомети

Само две седмици след откриването на фабрика за роботи с китайски дизайн в сръбския град Шабац, сръбската армия демонстрира въоръжени четириноги роботи по време на мащабното военно учение „Победник 2026“.

Роботизираните машини бяха показани на 13 септември на полигона Пещер. Това се случи малко след като при откриването на фабриката на 29 август президентът Александър Вучич заяви, че китайски проектирани въоръжени роботи ще бъдат въведени в сръбската армия в рамките на 15 дни.

По време на демонстрацията роботизираните кучета се придвижваха по терена, използваха автоматични оръжия и участваха в действия по проникване в сгради заедно със специалните части.

След учението Вучич заяви, че за първи път е била демонстрирана атака, в която едновременно са използвани роботизирани, безпилотни и дистанционно управлявани системи. По думите му роботизираните платформи са били въоръжени с различни системи.

Сред посоченото въоръжение са револверен гранатомет, ракетни установки „Золя“ и 7,62-милиметрова картечница. В докладите за учението се споменават и противотанкови оръжия „Оса“.

„Днес за първи път можехте да видите атака от роботизирани, безпилотни и дистанционно управлявани системи - на практика как изглежда атака срещу цяло селище без нито един човек“, заяви Вучич след демонстрацията.

Сръбският президент призна, че прецизната стрелба е представлявала предизвикателство заради необходимостта от стабилизиране на роботизираните кучета. Въпреки това, по думите му, военните са успели да интегрират различни видове оръжия върху платформите.

Външният вид на роботите наподобява модела D1 Max Pro на китайската компания AgiBot, която е партньор в новата фабрика в Шабац. Засега обаче няма потвърждение дали именно в Сърбия са произведени машините, използвани по време на учението. Сръбската армия не е отговорила на въпрос на Радио „Свободна Европа“ относно мястото на тяхното производство.

Новата фабрика в Шабац има планове да произвежда около 3000 хуманоидни и четириноги робота годишно. Сътрудничеството с китайски компании обаче поставя и въпроса за възможното използване на подобна технология във военната сфера.

Според експерти практическата ефективност на въоръжените четириноги роботи в реални бойни условия все още е ограничена. Американският специалист по военни технологии Джаред Келър заяви пред Радио „Свободна Европа“, че Сърбия вероятно ще се сблъска с проблеми, познати и на други армии, които експериментират с подобни системи. Сред основните ограничения той посочи безопасността и оперативния обхват.

Опитът от войната в Украйна също показва ограниченото използване на четириноги роботи на бойното поле. Украинската армия привлече внимание през 2024 г. с кадри от използването на роботизирани кучета, но впоследствие колесните безпилотни наземни платформи намериха по-широко приложение.

Една от причините е свързана с товароносимостта. Украинският наземен дрон „Паяк“ например тежи около 50 килограма, но може да пренася товар до 100 килограма. Четириногите роботи със сходно тегло обикновено разполагат със значително по-малък полезен товар, въпреки че според Белград неговите платформи могат да носят до 50 килограма.

Конструкцията на четириногите роботи е и по-сложна в сравнение с колесните системи. Те използват повече двигатели и сензори и изискват повече енергия. Това се отразява върху издръжливостта на батериите, надеждността и цената на машините.

Освен това цената на подобни роботи може да достигне десетки хиляди долари, което поставя въпроса доколко са подходящи за бойно поле, където могат да бъдат атакувани от значително по-евтини FPV дронове.

Представител на украинската инициатива „Brave1“ заяви пред Радио „Свободна Европа“, че колесните платформи могат да бъдат по-подходящи за определени задачи заради по-голямата си товароносимост, издръжливост и способност да работят на по-големи разстояния. Четириногите машини обаче имат предимство при пресечен терен и преодоляването на препятствия.

Демонстрацията на въоръжените роботи се състоя на фона на задълбочаващото се военно и технологично сътрудничество между Сърбия и Китай. Според данни, цитирани от Радио „Свободна Европа“, близо 60% от оръжейния внос на Сърбия между 2020 и 2024 г. е бил от Китай.

Междувременно Държавният департамент на САЩ призова Белград да подбира надеждни източници и доставчици при придобиването на технологии и оборудване, свързани с изкуствения интелект.

Според Джаред Келър публичното представяне на въоръжени роботизирани кучета може да има не само военно, но и демонстративно и геополитическо значение.

В учението „Победник 2026“ са участвали над 2000 сръбски военнослужещи и повече от 500 единици военна техника. Освен роботизираните кучета са били използвани танкове, бронирани машини, бойни самолети, хеликоптери, артилерийски и ракетни системи, както и различни безпилотни летателни апарати и наземни роботизирани платформи.