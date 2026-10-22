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Робот за 20 000 долара ще търси изгубените ви вещи и ще подрежда дома ви

Робот за 20 000 долара ще търси изгубените ви вещи и ще подрежда дома ви

Voxel разполага с две подвижни ръце със седем степени на свобода всяка, гъвкави китки и захващащи механизми, предназначени за боравене с различни предмети от бита

Американската компания Tuesday Labs разработва хуманоиден робот, предназначен да помага в домакинството, като намира изгубени вещи, връща ги на местата им и изпълнява елементарни ежедневни задачи. Моделът Voxel Series-1 вече може да бъде резервиран срещу депозит от 200 долара, а началото на производството е планирано за 2028 г. Очакваната цена на робота е около 20 000 долара.

Voxel разполага с две подвижни ръце със седем степени на свобода всяка, гъвкави китки и захващащи механизми, предназначени за боравене с различни предмети от бита. Формата на краката му е проектирана така, че да му позволява да се приближава до мебели и да достига предмети върху маси и рафтове.

За ориентация в пространството роботът използва две стереоскопични RGB камери и допълнителна широкоъгълна камера. Чрез тях той трябва да наблюдава непрекъснато обстановката и постепенно да научава къде обикновено се намират различните предмети в дома.

Тази информация ще му позволява да разпознава вещи, оставени на необичайни места, да ги открива и да ги връща там, където принадлежат. Сред останалите планирани функции са вземане на предмети по заявка, разчистване на разхвърляни вещи и поливане на растения.

Tuesday Labs използва и специфичен подход при разработването на движенията на Voxel. Те първоначално се създават в софтуер за 3D анимация, след което роботът се обучава чрез машинно обучение да ги възпроизвежда в реална среда. При този процес се отчитат фактори като гравитацията, наклонът на пода, външните въздействия и рискът от спъване.

Целта е движенията да изглеждат естествени и да бъдат достатъчно стабилни за използване в домашни условия. Компанията разработва и системи за контрол на стъпките, които трябва да ограничат шума до ниво, сравнимо с това от ходенето на възрастен човек с обувки по дървен под.

Въпреки заявените възможности Voxel все още е в процес на разработка. Tuesday Labs не е демонстрирала публично колко надеждно роботът може да разпознава и хваща предмети с различни размери и форми в динамична домашна среда.

Задачи като пране и миене на чинии засега остават потенциални бъдещи приложения, а не потвърдени възможности на модела. Преди планираното начало на производството през 2028 г. компанията трябва да продължи работата по системите за зрение, придвижване и манипулиране на предмети.

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