Дъжд и гръмотевици в голяма част от страната утре

Студен атмосферен фронт ще премине през страната през следващото денонощие, като ще донесе валежи, гръмотевични бури и понижение на температурите.

Още през нощта облачността ще се увеличи от северозапад, а дъждът на места в Западна България ще бъде интензивен и значителен по количество. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина ще се усилва. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, около 9° в София.

Утре валежи, на места придружени от гръмотевици и значителни количества дъжд, се очакват в Централна и Източна България. Следобед те ще спрат навсякъде, а от запад облачността ще намалява до предимно слънчево време. Северозападният вятър ще бъде до умерен, временно силен в североизточните райони. С него ще нахлуе студен въздух, а максималните температури ще достигнат 15°-20°, около 15° в София.

В планинските райони ще бъде облачно с валежи от дъжд, а над 2000 метра - от сняг. Следобед облаците ще намалеят и времето ще се изясни. Ще духа умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат около 11° на 1200 метра и 4° на 2000 метра.

По българското Черноморие се очаква предимно облачно време с краткотрайни дъждове и възможни гръмотевици. Сутринта на места видимостта ще бъде намалена, но следобед валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Температурите ще достигнат 16°-18°, колкото е и температурата на морската вода. Ще духа умерен северозападен вятър, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.