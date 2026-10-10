Трима пострадаха при пожари в страната, огнеборците реагираха на 254 сигнала

Трима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Екипите на пожарната са реагирали общо на 254 сигнала за произшествия, като са потушили 185 пожара.

С преки материални щети са били 21 от пожарите. Пет от тях са възникнали в жилищни сгради, два - в промишлени обекти, четири - в спомагателни, временни или паянтови постройки, а един - в горски масив.

Други 164 пожара са били без преки материални щети. Най-много от тях - 106 - са били в сухи треви, горска постеля и храсти. Четири пожара са възникнали в стърнища.

През денонощието пожарникарите са извършили и 56 спасителни дейности и помощни операции.

От тях 14 са били при катастрофи с транспортни средства, а при 39 случая е оказвана техническа помощ, включително съдействие на други структури на МВР.

Регистрирани са и 13 лъжливи повиквания.