Силно задимяване на "Кулата": Два екипа гасят пожар

Пожар избухна в непосредствена близост до ГКПП "Кулата", като гъст дим се разнесе в района и предизвика притеснение сред пътуващите и работещите на пункта.

Огънят е обхванал сухи треви и храсти на сравнително малка площ. На място са изпратени два екипа на пожарната, които работят по потушаването му.

Информацията потвърди пред БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Петрич, главен инспектор Стоян Тилев.

По думите му няма данни пламъците да се разпространяват към съседни обекти или да застрашават инфраструктурата на граничния пункт.

Основният проблем към момента е силното задимяване, което се усеща в района на "Кулата".

Според първоначалната информация работата на граничния пункт не е пряко засегната от пожара.

Пожарните екипи продължават действията си по овладяване на огъня. Към момента няма съобщения за пострадали или нанесени щети по съоръженията на пункта.