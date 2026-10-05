Девет пъти повече огнестрелни оръжия са задържали митничарите за последните 4 месеца на 2026 спрямо м.г.

Девет пъти повече огнестрелни оръжия са задържали митническите служители през последните четири месеца на 2026 г. в сравнение с цялата 2025 г. Летните месеци са резултатни и при задържането на злато във вид на бижута и кюлчета. Операциите на служителите от отделите за разузнаване и разследване и за борба с наркотрафика водят до ръст на задържаните течности за вейпове, както и до хиляди пратки със синтетични и полусинтетични канабиноиди, синтетиани катинони, бензодиазепими, синтетични опиоиди, екстази, метамфетамини, ГБЛ, кратом и ДМТ, съобщиха от Агенция „Митници“.

По близо 5000 случая на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления е работила Агенция „Митници“ през деветте месеца на настоящата година. Образувани са 4600 административнонаказателни производства и 260 досъдебни производства. По-голямата част от производствата – над 55%, са образувани след встъпване на новото правителство и ръководство на Агенция „Митници“.

479 огнестрелни оръжия са задържани при опит за контрабанда през последните девет месеца, като това количество е над 9 пъти повече от резултата, реализиран за цялата 2025 г. 95% или 457 броя от оръжията са установени от края на май досега.

56,7 милиона къса нелегални цигари са задържани за периода януари – септември, което е с 12% повече от задържаното количество за цялата минала година (50,7 млн. къса). От задържаните през деветмесечието на 2026 г. количества нелегални цигари над 29 милиона къса са установени при съвместни операции с други партньорски служби, проведени съответно през февруари и март. Останалите над 27 млн. къса цигари са пряк резултат от дейността на митническото и акцизно разузнаване и разследване, като от тях около 10 милиона къса са задържанията, реализирани през първата половина от периода, а 17 млн. къса през втората половина от края на май до края на септември.

През 2026 г. са задържани и сериозни количества течности за електронни цигари. Общото количество на установените в нарушение на акцизното законодателство течности е 422 460 мл. Основната част от количество е задържана през месеците от юни до септември вкл. – близо 358 000 мл.