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Пожар избухна край вилна зона в Бургаско

Пожар избухна край вилна зона в Бургаско
БТА

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени щети по къщите

Голям пожар избухна край вилната зона на бургаското село Изворище. Огънят е в непосредствена близост до жилищни имоти и продължава да се разраства, предава НОВА ТВ.

На място са изпратени четири екипа на пожарната служба и екипи на полицията.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени щети по къщите.

Потушени са 157 пожара в страната за последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ по-рано днес.

Пожарните екипи са реагирали на 197 сигнала за произшествия. При пожар за денонощието е пострадал един човек. 

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които седем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 141 пожара.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции, от тях четири са били при катастрофи.

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