246 сигнала за денонощие: Пожарникарите потушиха 173 пожара

173 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", цитирани от БТА. Огнеборците са реагирали на общо 246 сигнала за произшествия, като при пожарите няма загинали или пострадали.

От всички регистрирани пожари 25 са причинили материални щети. Петнадесет от тях са възникнали в жилищни сгради, два - в спомагателни постройки, четири - в превозни средства, а останалите четири са в други обекти.

Други 148 пожара са преминали без материални загуби. Най-голям е броят на запалванията в сухи треви, горска постеля и храсти - общо 103. Регистрирани са още 35 пожара в отпадъци, два в стърнища и осем от друг характер.

Освен гасенето на пожари екипите са извършили 61 спасителни и помощни операции. Девет от тях са били свързани с пътнотранспортни произшествия, а при 49 случая пожарникарите са оказали техническа помощ, включително при отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни и съдействие на граждани.

За изминалото денонощие са отчетени и 12 лъжливи повиквания.