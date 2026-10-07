Пожар затвори главния път София-Русе край Плевен

Пожар в сухи треви ограничи движението по главния път I-3 София-Русе в района на Плевен. Заради огъня и силното задимяване на пътното платно движението при 86-ия километър временно е спряно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Тежкотоварните автомобили над 12 тона изчакват на място, докато леките коли се пренасочват по обходен маршрут през Плевен.

На място три пожарни екипа се борят с огъня, съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Плевен комисар Станислав Атанасов.

По първоначални данни горят сухи треви или стърнища в близост до главния път.

"Надявам се скоро ситуацията да се овладее, създадени са условия за това", заяви комисар Атанасов.

Той е в контакт с областния управител, директора на полицията в Плевен и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

От РИОСВ са уверили, че измервателната станция в района към момента не отчита замърсяване на въздуха.

От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.