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Потушиха големия пожар край Болярово, огънят обхвана около 2000 декара

Потушиха големия пожар край Болярово, огънят обхвана около 2000 декара

Няма засегнати населени места, а през нощта на терен ще останат дежурни екипи

Големият пожар в община Болярово е потушен, след като огънят обхвана около 2000 декара в района на селата Странджа, Воден и Горска поляна. Няма засегнати населени места, а през нощта на терен ще останат дежурни екипи.

Това съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Екипите на пожарната, пристигнали на помощ от съседни области, вече са освободени.

Съществена роля при овладяването на стихията е изиграл и военният хеликоптер „Кугър“, който се включи в гасенето от въздуха.

По предварителни данни огънят е засегнал около 2000 декара. Изгорели са предимно сухи треви и храсти, както и малки участъци с широколистни дървета, основно в дерета.

Пожарът избухна по-рано през деня в землището на село Странджа и впоследствие се разпространи в три посоки, достигайки до площи край Воден и Горска поляна.

Заради мащаба на огъня кметът на община Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение за землищата на Странджа и Горска поляна. Беше задействана и системата BG-ALERT.

В овладяването на пламъците се включиха пожарникари, горски служители, земеделски производители, доброволци и военнослужещи. Хеликоптерът „Кугър“ беше изпратен след разрешение на началника на отбраната.

Според кмета на Болярово пожарът е тръгнал при почистване на пасище с трактор. По думите му първоначално се е запалила земеделската машина, която не е разполагала с изправен пожарогасител, а след това пламъците са обхванали стърнището.

Христов призова институциите за по-строг контрол с цел предотвратяване на подобни инциденти.

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