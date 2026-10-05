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Голям пожар избухна във Факултета (ВИДЕО)

Голям пожар избухна във Факултета (ВИДЕО)
Facebook / КРАСНА ПОЛЯНА (ОФИЦИАЛНАТА ГРУПА НА ЕДИН ОТ НАЙ-СТАРИТЕ СОФИЙСКИ КВАРТАЛИ)

Няма пострадали хора, щетите са само материални

Сериозен пожар е избухнал тази вечер в столичния квартал "Факултета", в района на ул. "Иван Гарванов" 15. По първоначална информация огънят е обхванал между 7 и 8 къщи.

На кадри от мястото се виждат високи пламъци и гъст дим, който се издига над района. Огънят е бил видим от голямо разстояние.

При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са единствено материални щети по засегнатите постройки.
По първоначални данни причината за пожара е късо съединение. Заради инцидента е прекъснато и електрозахранването в началото на столичния район "Красна поляна".

Очаквайте подробности!

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