Голям пожар избухна във Факултета (ВИДЕО)

Сериозен пожар е избухнал тази вечер в столичния квартал "Факултета", в района на ул. "Иван Гарванов" 15. По първоначална информация огънят е обхванал между 7 и 8 къщи.

На кадри от мястото се виждат високи пламъци и гъст дим, който се издига над района. Огънят е бил видим от голямо разстояние.

При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са единствено материални щети по засегнатите постройки.

По първоначални данни причината за пожара е късо съединение. Заради инцидента е прекъснато и електрозахранването в началото на столичния район "Красна поляна".

Очаквайте подробности!