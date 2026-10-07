Пожарът в Своге се възобнови

Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Своге търси доброволци за помощ при овладяването на пожар в района над село Церецел. Огънят възникнал във вторник и бил потушен около 22:00 часа същия ден. В сряда отново се е разгорял.

Местността е труднодостъпна и до нея не може да достигне противопожарна техника. Затова от пожарната призоваха хора, които имат възможност да помогнат на терен, предварително да се свържат с РСПБЗН - Своге за координация и указания.

Към 14 часа от Общината съобщиха, че вече няма нужда от доброволци.

Към момента вече няма необходимост от допълнителни доброволци за действията по овладяване на пожара над с. Церецел.

На терен вече има достатъчно хора и е осигурен необходимият човешки ресурс. Благодарим на всички, които се отзоваха, предложиха помощ и се включиха!

Молим гражданите да не се отправят допълнително към района!