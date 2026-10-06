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Пожарникари спасиха 87-годишна жена, паднала в дере в Девин

Пожарникари спасиха 87-годишна жена, паднала в дере в Девин
БТА

Възрастната жена се подхлъзнала, докато работела в градината си

87-годишна жена е била спасена от дере в Девин, след като паднала по склона, докато почиствала градината си. Тя не е успяла да се измъкне сама и е останала там продължително време. Пожарникарите успели да я изведат на безопасно място с помощта на въжета и носилка. Жената не е пострадала.

Сигнал за инцидента, станал на ул. „Армейска“, е подаден около 19:26 часа на 5 октомври. На място е изпратен екип на РСПБЗН - Девин.

По първоначална информация възрастната жена се е подхлъзнала, докато работела в градината, и паднала в дерето.

След като е извадена от дерето, жената е прегледана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. При прегледа не са установени наранявания вследствие на падането.

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