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Таксиметрово сдружение в Смолян предлага над 50% увеличение на цените

Таксиметрово сдружение в Смолян предлага над 50% увеличение на цените
БТА

Причината за исканото поскъпване е увеличението на цените на горивата

Едно от трите сдружения на таксиметровите превозвачи в Смолян предлага цените на услугите да бъдат увеличени с над 50% през 2027 г., съобщи за БТА председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров. Предложението е внесено в Общината, като основна причина за исканото увеличение се посочва поскъпването на горивата.

По този повод на 7 октомври в сградата на общинската администрация ще се проведе среща с участието на представители на трите сдружения на таксиметровите превозвачи, заместник-кмета на общината и председателя на Общинския съвет.

„Решихме да поканим и трите сдружения, да проведем дискусия и да се опитаме да стигнем до обща позиция“, заяви Кацаров. Той уточни, че предложението е за „доста сериозно увеличение“ на тарифите - с повече от 50% спрямо настоящите цени.

Срещата ще се проведе преди изготвянето на докладната записка, която предстои да бъде внесена за разглеждане от Общинския съвет. До края на октомври съветниците трябва да определят цените на таксиметровите превози за 2027 г.

Кацаров подчерта, че окончателното решение е в правомощията на Общинския съвет. Ако новите тарифи не бъдат приети, през 2027 г. ще продължат да действат сегашните цени.

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