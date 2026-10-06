Ремонти затрудняват движението по АМ „Тракия“ към София и Бургас

Заради ремонтни дейности до 16:00 часа днес автомобилите по АМ „Тракия“ в посока София преминават само в изпреварващата лента. Ограничението е за участъка между 32-рия и 33-ия километър, съобщиха от АПИ.

Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

В посока Бургас също има ограничение заради полагане на пътна маркировка. Между 33+850 и 39+450 км движението ще се извършва с повишено внимание до 31 октомври. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а максималната скорост е ограничена до 100 км/ч.