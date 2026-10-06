Къде се пътува трудно на 6 октомври: ограничения по „Хемус“ и „Тракия“, слана в 24 области

На 6 октомври шофьорите трябва да предвидят ограничения по АМ „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и затворени участъци по третокласната пътна мрежа. Жълт код за слана е обявен в 24 области, като в котловините температурите могат да паднат до минус 2 градуса.

На границата с Турция трафикът през „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

Автомагистрала „Хемус“

От 08:30 до 18:00 часа между 13-и и 14-и км към Варна се извършва геодезическо заснемане. Аварийната лента се затваря поетапно, а автомобилите преминават през активната и изпреварващата лента.

Край Шумен, между 350-и и 363-и км, платното към София е затворено за монтаж на ограничителни системи. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна до 9 октомври.

Между Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението към София също е прехвърлено в платното към Варна. Трафикът е двупосочен, по една лента във всяка посока, до 7 октомври.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София се обследва анкерна стена, а между 35-и и 36-и км се ремонтират мантинели. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 342-и и 348-и км към Бургас се полага пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 80 км/ч, а днес е последният обявен ден на тази организация.

Между 34-и и 39-и км към Бургас също се работи по маркировката и ограничението е 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, дейностите са в аварийната лента.

Между 56-и и 61-и км към София скоростта е ограничена до 100 км/ч. Същото ограничение важи между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършва почистване и събиране на отпадъци.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е затворена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е ограничена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, се ремонтират фуги на два селскостопански подлеза и мостово съоръжение. Трафикът е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

В Мездра автомобилите над 12 тона не се допускат по част от път III-103. Обходът за идващите от Ботевград и Враца е по път I-1, обходния път на Враца и общинската мрежа до Мездра. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Пътят Габрово – Узана е затворен за всички автомобили от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа заради ремонт.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна остава затворен за всички превозни средства. Обходът е по път I-9 до пътен възел „Крайморие“, по път II-99 до пътен възел „Приморско“ и по път III-992 до Ясна поляна.

Затворен е и участъкът от път III-906 между Дюлино и разклона за Раковсково. По същия път между Гюльовца и път I-9 движението е поетапно в една лента и се регулира със светофар, като днес е последният обявен ден на ремонта.

По път III-8641 Пампорово – Смолян движението е спряно при Райковски ливади заради свлачище. Обходът е през Стойките и Смолян или през прохода „Рожен“.

По направлението Рудозем – Смолян се преминава поетапно в една лента, а автомобилите с ремаркета и полуремаркета използват обхода през Чокманово и Смилян.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, превозни средства с дължина над 12 метра и автомобили с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа движението по границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония е нормално.

На границата с Турция трафикът през „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили. За останалите превозни средства движението е нормално.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

Жълт код за слана е обявен в 24 области. Предупреждението обхваща изцяло или частично голяма част от Западна, Централна и Южна България.

Минималните температури са между 2 и 7 градуса, а в котловините и затворените полета могат да паднат до минус 2 градуса. В ранните часове са възможни локални заледявания по мостове, усойни места и влажни планински участъци.

През деня ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над Източна България. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София – около 23 градуса.