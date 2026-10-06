Новини
Търси
Подкаст
Общество

Къде се пътува трудно на 6 октомври: ограничения по „Хемус“ и „Тракия“, слана в 24 области

Къде се пътува трудно на 6 октомври: ограничения по „Хемус“ и „Тракия“, слана в 24 области

До 18:00 часа се работи между 13-и и 14-и км към Варна, а край Шумен и Игнатиево движението остава двупосочно в едното платно

На 6 октомври шофьорите трябва да предвидят ограничения по АМ „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и затворени участъци по третокласната пътна мрежа. Жълт код за слана е обявен в 24 области, като в котловините температурите могат да паднат до минус 2 градуса.

На границата с Турция трафикът през „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

Автомагистрала „Хемус“

От 08:30 до 18:00 часа между 13-и и 14-и км към Варна се извършва геодезическо заснемане. Аварийната лента се затваря поетапно, а автомобилите преминават през активната и изпреварващата лента.

Край Шумен, между 350-и и 363-и км, платното към София е затворено за монтаж на ограничителни системи. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна до 9 октомври.

Между Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението към София също е прехвърлено в платното към Варна. Трафикът е двупосочен, по една лента във всяка посока, до 7 октомври.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София се обследва анкерна стена, а между 35-и и 36-и км се ремонтират мантинели. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 342-и и 348-и км към Бургас се полага пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 80 км/ч, а днес е последният обявен ден на тази организация.

Между 34-и и 39-и км към Бургас също се работи по маркировката и ограничението е 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, дейностите са в аварийната лента.

Между 56-и и 61-и км към София скоростта е ограничена до 100 км/ч. Същото ограничение важи между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършва почистване и събиране на отпадъци.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е затворена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е ограничена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, се ремонтират фуги на два селскостопански подлеза и мостово съоръжение. Трафикът е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

В Мездра автомобилите над 12 тона не се допускат по част от път III-103. Обходът за идващите от Ботевград и Враца е по път I-1, обходния път на Враца и общинската мрежа до Мездра. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Пътят Габрово – Узана е затворен за всички автомобили от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа заради ремонт.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна остава затворен за всички превозни средства. Обходът е по път I-9 до пътен възел „Крайморие“, по път II-99 до пътен възел „Приморско“ и по път III-992 до Ясна поляна.

Затворен е и участъкът от път III-906 между Дюлино и разклона за Раковсково. По същия път между Гюльовца и път I-9 движението е поетапно в една лента и се регулира със светофар, като днес е последният обявен ден на ремонта.

По път III-8641 Пампорово – Смолян движението е спряно при Райковски ливади заради свлачище. Обходът е през Стойките и Смолян или през прохода „Рожен“.

По направлението Рудозем – Смолян се преминава поетапно в една лента, а автомобилите с ремаркета и полуремаркета използват обхода през Чокманово и Смилян.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, превозни средства с дължина над 12 метра и автомобили с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа движението по границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония е нормално.

На границата с Турция трафикът през „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили. За останалите превозни средства движението е нормално.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

Жълт код за слана е обявен в 24 области. Предупреждението обхваща изцяло или частично голяма част от Западна, Централна и Южна България.

Минималните температури са между 2 и 7 градуса, а в котловините и затворените полета могат да паднат до минус 2 градуса. В ранните часове са възможни локални заледявания по мостове, усойни места и влажни планински участъци.

През деня ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над Източна България. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София – около 23 градуса.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Водещи

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 12 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 15 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 25 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 38 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 52 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 1 час
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски