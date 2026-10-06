Камион изгоря на АМ „Тракия“ край Сливен, движението е затруднено

Тежкотоварен камион се е запалил и изгорял тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ край Сливен. Инцидентът е станал в района на 260-ия километър, в платното за движение към Бургас.

Сигналът за запалилия се камион е подаден минути преди 10:00 часа. Към момента няма данни за загинали или пострадали.

Движението в района на инцидента е затруднено.

От АПИ призовават водачите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, докато се извършва обезопасяването на трасето.

Източник:КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ