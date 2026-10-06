Оставиха в ареста шофьора, обвинен за контрабанда на наркотици за над 2 млн. евро през ГКПП „Лесово“

Апелативният съд в Бургас потвърди мярката „задържане под стража“ за шофьора на товарен автомобил, срещу когото е повдигнато обвинение за контрабанда на 20 кг кокаин и 25,5 кг марихуана през ГКПП „Лесово“. От съда уточниха, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

40-годишният мъж беше задържан на 25 септември при съвместна операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Агенция „Митници“. Стойността на откритите наркотици е над 2 милиона евро. Те са били скрити в специално изработен тайник в резервоара на камиона, който е бил обвит с оловна риза, за да бъде заблудена рентгеновата проверка.

На 28 септември Окръжният съд в Ямбол е уважил искането на Окръжната прокуратура и е оставил за постоянно в ареста Дойчин Петров, обвинен в контрабанда на наркотици в особено големи размери. Сега решението е потвърдено и от Апелативния съд в Бургас.

Според апелативния съд събраните до момента доказателства позволяват да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към отговорност. Съдът приема също, че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, ако не бъде задържан.

Като подкрепа на обвинителната теза прокурорът е представил в съдебното заседание експертна справка за физикохимично изследване на веществата от два произволно избрани пакета. Според пресслужбата на Бургаския апелативен съд тя потвърждава извода за обоснованост на предположението за съпричастност на обвиняемия към деянието.

Съдът посочва още, че предвиденото наказание от 15 до 20 години „лишаване от свобода“, както и данните за предишни осъждания на шофьора, могат да го мотивират да се укрие и да избегне евентуалното носене на наказателна отговорност или да извърши друго престъпление.

От съда уточняват, че необходимостта от мярката може да бъде преценена отново в хода на досъдебното производство с оглед на събраните доказателства. Към настоящия момент „задържане под стража“ съответства на закона и на доказателствата по случая, посочват още магистратите.