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Седем души са задържани при акция срещу наркотиците в Сливен

Седем души са задържани при акция срещу наркотиците в Сливен
Pixabay

Полицията е иззела вещества с положителни полеви тестове и е открила материали за производството на наркотици

При акция срещу наркотиците в Сливен полицията е задържала седем души, а по случая са започнати пет досъдебни производства, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Проверките са извършени през почивните дни от служители на участък „Надежда“ към Районното управление в града. Те са обхванали кварталите „Даме Груев“, „Ст. Заимов“ и „Надежда“, както и индустриалната зона. Операцията е проведена по разпореждане на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Иван Русев.

Сред задържаните са шестима мъже и една жена. При действията на полицията са открити и иззети опаковки с вещества с различен вид, количество и грамаж. Направените полеви тестове са дали положителен резултат за наркотични вещества.

При претърсване на дома на един от задържаните разследващите са открили предмети, вещества и течности, за които полицията посочва, че могат да бъдат използвани при производството на наркотици.

Всички седем задържани са отведени в полицейския арест за срок до 24 часа. По установените случаи са образувани общо пет досъдебни производства.

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