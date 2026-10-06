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42-годишен пострада при запалване на батерия за електрическа тротинетка в Сливен

42-годишен пострада при запалване на батерия за електрическа тротинетка в Сливен
БТА

Батерията се е възпламенила по време на ремонт в гараж в квартал „Сини камъни“

42-годишен мъж е пострадал при пожар в гараж в Сливен, след като батерия на тротинетка се е възпламенила, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 5 октомври в гараж в квартал „Сини камъни“.

При ремонт на батерията тя се е запалила, в резултат на което мъжът е получил изгаряния по косата и е вдишал дим.

Пострадалият ще бъде освободен за домашно лечение.

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