42-годишен пострада при запалване на батерия за електрическа тротинетка в Сливен
Батерията се е възпламенила по време на ремонт в гараж в квартал „Сини камъни“
42-годишен мъж е пострадал при пожар в гараж в Сливен, след като батерия на тротинетка се е възпламенила, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 5 октомври в гараж в квартал „Сини камъни“.
При ремонт на батерията тя се е запалила, в резултат на което мъжът е получил изгаряния по косата и е вдишал дим.
Пострадалият ще бъде освободен за домашно лечение.