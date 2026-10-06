Белоглав лешояд отново се появи край Сливен: Фотокапан улови пернатия посетител

Белоглав лешояд (Gyps fulvus) отново е заснет на площадката за подхранване в местността Калешница (Чуката), в землището на сливенското село Ичера, съобщиха от дирекцията на Природен парк „Сините камъни“.

Фотокапанът е заснел птицата на 2 октомври - само два дни след последното седмично подхранване на площадката, извършено на 30 септември. Това е третият случай, при който на мястото е регистриран представител на целевите видове.

Според мониторинговия екип между първото установено посещение на белоглави лешояди и настоящото наблюдение е преминал значителен период, през който фотокапанът не е засичал целеви видове. Повторното регистриране на птицата се приема като особено положителен знак, тъй като свидетелства, че осигуреният хранителен ресурс е достигнал до представител на вида, а площадката постепенно започва да се включва в мрежата от места, които лешоядите използват за хранене, посочват от екипа.

На направените кадри белоглавият лешояд се вижда в момент на хранене. На единия му крак има жълт пръстен, което показва, че птицата е индивидуално маркирана. Чрез разчитане на маркировката и съпоставяне с наличната информация може да се установят произходът и историята на птицата.

От дирекцията определят повторното посещение като положителен знак за развитието на площадката, която постепенно се утвърждава като част от мрежата от места с осигурен хранителен ресурс. Ще бъде необходимо време, преди птиците да започнат да я посещават регулярно, но повторната регистрация позволява да се очаква, че при продължаване на подхранването мястото постепенно ще привлича повече птици, включително групи белоглави лешояди.

Мониторинговият екип ще засили наблюдението на площадката, а фотокапанът ще продължи да следи за нови посещения. Всяка следваща регистрация ще даде допълнителна информация за начина и честотата, с които лешоядите започват да използват осигурения хранителен ресурс.

Белоглавият лешояд е сред целевите видове, подпомагани чрез дейностите по проекта. Една от мерките за подобряване на условията за вида и неговото опазване е осигуряването на подходящи места с контролиран хранителен ресурс.

Площадката в местността Калешница (Чуката) е разположена в землището на село Ичера, община Сливен, в границите на Защитена зона BG0002058 „Сините камъни - Гребенец“. Подхранването на мястото се извършва по проект, финансиран от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., като целта е да се подпомогнат лешоядните видове чрез осигуряване на подходящ и контролиран хранителен ресурс.